Quanto vale Gimenez per il Feyenoord

Con Arne Slot sempre più diretto verso il Liverpool, il Feyenoord oltre a salutare il suo allenatore potrebbe perdere anche l'attaccante principale. La punta. Il bomber. Un giocatore da più di 20 gol a stagione al quale sta pensando il Milan:. Il club rossonero, a caccia di un attaccante per la prossima stagione, ha già avuto qualche contatto con gli agenti del giocatore valutato circa 50 milioni di euro.

MILAN-GIMENEZ UN ANNO FA - Quella di Gimenez è un'idea di mercato che era già circolata un anno fa in orbita Milan. A. Chi pensava di puntare su di lui in estate era la Lazio: il giocatore piaceva e i biancocelesti si erano interessati ma i costi dell'operazione erano stati considerati troppo alti; così hanno virato su altri giocatori affondando il colpo per Castellanos.

- Santiago Gimenez per il Milan è una delle alternative a Joshua Zirkzee, il giocatore che piace di più ai rossoneri per sostituire Giroud che ha già firmato con il Los Angeles FC.. Il giocatore vorrebbe rimanere in Italia e oltre al Milan c'è stato qualche colloquio anche con Juventus e Napoli (oltre all'Arsenal), i rossoneri preparano un piano B.