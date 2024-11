Quanto vale la clausola di Rovella con la Lazio

Getty Images

Nicolò Rovella è innamorato del mondo Lazio. Fin dal primo giorno è entrato subito in sintonia con tutto l’ambiente biancoceleste, e anche la società è soddisfatta del rendimento del classe 2001, preso nell’estate 2023 dalla Juventus.. A fine stagione quindi la Lazio prenderà Rovella a titolo definitivo per tenerselo stretto, in futuro il giocatore si vede ancora in biancoceleste e con la sua personalità sta diventando anche un leader nello spogliatoio.

- Il Corriere dello Sport ha rivelato un retroscena legato all’accordo tra la Lazio e Rovella, già siglato un anno fa. Quando la Lazio lo riscatterà e il giocatore firmerà il nuovo contratto già pronto da cinque anni,. Tondi tondi. Un prezzo importante ma stabilito così alto proprio perché la volontà della società è quella di non farlo partire, sperando in questo modo di allontanare eventuali club interessati. Come detto, ribadiamo che io centrocampista non ha mai manifestato la voglia di lasciare la capitale, ma se tra qualche mese dovesse cambiare idea avrebbe una via d’uscita.

- Le prestazioni positive di Rovella con la Lazio non sono passate inosservate al ct dell’Italia Luciano Spalletti, che. Spalletti gli ha fatto i complimenti e prima di lui Baroni gli ha lasciato quella libertà nel suo ruolo che gli ha consentito di slegarsi da compiti fissi per prendersi più responsabilità. Rovella lavora per diventare il miglior regista d’Italia, la Lazio se lo vuole tenere stretto.