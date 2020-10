Prima dell’inizio di questa stagione sportiva molto anomala nei calendari e nelle regole,aveva parlato allo spogliatoio rossonero identificando come obiettivo della squadra addirittura lo “”., anzi questo manipolo di ragazzini under 23 guidato da Pioli ha preso davvero in parola lo svedese e a giudicare dalle prime 3 partite di campionato i risultati gli stanno dando ragione.. Il tutto con una rosa ridotta all’osso e una squadra piena zeppa di assenze pesanti, da Romagnoli a Rebic per finire proprio con Ibrahimovic.D’accordo, chiudere con 9 punti il mini-ciclo di gare contro Bologna, Crotone e Spezia non era un’ipotesi irrealizzabile, ma rispetto alle partenze ad handicap degli altri anni e considerando la rosa giovanissima non era affatto scontato.. Fa bene Ibra a dare un sogno da inseguire ai “suoi” giovanissimi ragazzi, anche perché come amava ripetere un vecchio dirigente del passato molto amico di Ibra: “Per raggiungere la zona Champions League bisogna puntare al primo posto”. Ecco, finalmente dopo tanti anni in cui gli obiettivi del Milan morivano a settembre/ottobre,La classifica in questo momento è stupenda, ma non deve mascherare le tante lacune della squadra rossonera., un record europeo se ci limitiamo a considerare i 5 principali campionati. Nel primo tempo contro lo Spezia l’unico ultra 25enne era. Per il resto una sfilza di esordienti o quasi. Non a caso nel primo tempo contro i modestissimi liguri, i rossoneri hanno faticato non poco e sono stati salvati dal solitosu un tentativo di autorete di. A parte quello scivolone l’esterno è stato bravissimo,. E non sono poche considerando che uno dei due perni centrali èche fino a un mese fa veniva considerato quasi un Primavera., che viene solo parzialmente colmata dain attesa di un colpo di mercato dell’ultim’ora. Contro lo Spezia Pioli ha scelto di far rifiatare nel primo tempo i centrocampisti titolari Bennacer, Kessiè e Calhanoglu. La differenza si è notata:deve ancora entrare nei meccanismi rossoneri,probabilmente non ci entrerà mai e, schierato trequartista, ha ribadito di avere ottime qualità tecniche, velocità di movimento, ma ha dimostrato di non avere ancora grande fisicità e presenza negli ultimi 16 metri.centravanti deve ancora crescere tanto per poter giocare stabilmente nel “calcio dei grandi”, mentreschierato esterno ha dimostrato l’esatto contrario di quello che appariva l’anno scorso. Appena arrivato dal Lille si diceva infatti che potesse essere più efficace come ala che come centravanti. E invece nella ripresa, ricollocato al centro dell’attacco, grazie all’inserimento di Calhanoglu, ha segnato due gol da vero bomber, a testimonianza di una crescita costante.Ovviamente il Milan della ripresa con l’ingresso di 3 titolari non ha fatto fatica a sbarazzarsi dello Spezia,. A proposito di giovani un discorso a parte lo merita l’esordiente. Pur essendo entrato a gara chiusa non ha lasciato una grande impressione all’esordio. Diciamo che Pato, più giovane di lui, aveva lasciato ben altra traccia. Ma confidiamo nel fatto che Hauge abbia ben altra testa rispetto all’enfant prodige brasiliano e soprattutto. Una strada però che presuppone di avere tanta tanta. Perché con così tanti ventenni in rosa è facile giocare sull’entusiasmo dell’essere primi in classifica, ma è altrettanto facile deprimersi quando le cose non girano per il verso giusto.@ruiu19