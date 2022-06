, parola dello stesso giocatore. Il centrocampista è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Francia e, inevitabilmente, molte domande hanno riguardato la sua stagione in bianconero e il suo futuro.- "Mi avranno fatto questa domanda cento volte. Io sono un centrocampista centrale quindi la mia posizione preferita è quella i mezzo. A due o a tre. Ho dovuto giocare molto anche sulla fascia sinistra come ho fatto anche alla Juventus".- "La vivo serenamente. La stagione con il club è stata più complicata con alti e bassi. Nel complesso, è stata dura fin dall'inizio. Ho anche giocato molto e ho avuto la fiducia del mio allenatore. Diciamo che è stata una stagione mista".- "Mi impressiona. Ho visto la sua crescita in campionato. Se il Milan è diventato campione e solido è stato anche grazie a Mike. E' un caro amico e mi sono allenato con lui. Penso che non ci siano troppi dubbi sul suo status futuro nella Nazionale francese. E' la nuova generazione".- "Non ne ho parlato con il club. Cerco di restare concentrato sulla Nazionale e lascio fare al mio agente. Sono sotto contratto con la Juve e nulla mi indica che lascerò. Per quanto riguarda il Mondiale, non avrebbe nulla a che fare con la mia decisione, non influenzerebbe la mia scelta".- "Non ho nessun problema di fiducia, ma questo gol mi ha reso felice perché non avevo segnato in questa stagione. E' sempre un piacere segnare, soprattutto con la maglia della Francia. Nient'altro da dire, mi sono trovato bene".- "Sono molto contento, mi dico che è molto bello essere arrivato dove sono. All'inizio non era necessariamente guadagnato, quindi dopo dieci stagioni, aver giocato così tanto al PSG per poi essere arrivato alla Juventus in un club importante come la Juve. Crescere con la squadra francese ai massimi livelli internazionali, aver giocato agli Europei e magari giocare un Mondiale, è una magia. In questo momento il mio giudizio è molto positivo per me".