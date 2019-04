Ai microfoni di Fox Sports, l'ex esterno del Genoa, Ricardo Centurion, comunica il suo trasferimento dal Racing Avellaneda, squadra in cui ha avuto momenti molto turbolenti che hanno portato a delle sanzioni disciplinari:"Ho deciso di lasciare il Racing in accordo con il mio agente ed il presidente. Lo ringrazio perchè si è comportato bene con me, ma ora sono libero di trovarmi un nuovo club. Le cose sarebbero potute andare diversamente". Poi attacca Diego Milito:" Ha parlato tanto di me senza dirmi nulla in faccia, facendomi passare come un cattivo esempio".