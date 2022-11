Rangers Football Club confirms today it has parted company with manager Giovanni van Bronckhorst. https://t.co/ESRS10qpJP pic.twitter.com/aLGIiXa2sS — Rangers Football Club (@RangersFC) November 21, 2022

Arriva l’ufficialità: dopo 68 partite alla guida del club,di allenatore della prima squadraQuesto il comunicato della squadra scozzese: “, in data odierna,. La dirigenza vorrebbe sinceramente ringraziare Giovanni per tutto il lavoro svolto come allenatore sin dal suo arrivo. Sedutosi sulla panchina solo un anno, Giovanni ha guidato i Rangers alla loro quinta apparizione in una finale europea, alla vittoria della Coppa di Scozia lo scorso maggio ed alla qualificazione alla fase a giorni della Champions League dopo 12 anni dall’ultima volta.e quest’oggi la dirigenza ha preso la decisione di rescindere il contratto con il proprio manager. La ricerca del nuovo tecnico è già cominciata. Il Presidente Douglas Park ha affermato: “e, specialmente, per aver portato il club alla finale di Europa League ed alla vittoria della Coppa di Scozia nella scorsa stagione. Sfortunatamente, i recenti risultati non hanno soddisfatto le aspettative di nessuno, né nostre né di Giovanni, e così abbiamo preso oggi questa difficile decisione.”.