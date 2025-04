Ranieri e Tudor, se correre ai ripari è un'arte: con loro Roma e Juventus sognano il lieto fine

AFP via Getty Images

Certo che, arrivati. Un po' per i balbettii della Vecchia Signora con Motta che si sono acuiti fino alle crepe primaverili, ma soprattutto per la situazione dei giallorossi rilevati da Ranieri, che invece guardando solo all'anno solare 2025 è primo in classifica in Serie A.. Due tecnici di due generazioni diverse, ma della stessauna volta che serve portare il risultato. Ne sanno qualcosa anche sull'altra sponda del Tevere, alla Lazio, dove il croato ha ereditato la rosa improntata al palleggio di Sarri e l'ha subito adattata al suo 3-4-2-1, così come ha fatto con l'organico di Motta.

E Ranieri? Ranieri questo giochino lo fa da quasi quarant'anni, e questo dovrebbe essere (stavolta per davvero) l'ultimo.. Il menu è di semplice formulazione ma di non scontata realizzazione:. Roma e Juventus, in Champions League c'è posto solo per una delle due dopo una partenza e uno sviluppo fallaci per entrambe. Ma dato il campionato che stiamo vivendo, con anche Bologna, Lazio e Fiorentina in bagarre, non è detto che sia necessariamente una delle due ad arrivare a dama battendo l'altra stasera.