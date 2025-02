Rapito e poi rilasciato il figlio di Daniel Fonseca: la ricostruzione

Getty Images

Sono state ore di terrore per Daniel Fonseca, l'ex attaccante di Cagliari, Napoli, Roma e Juventus che ha finito la carriera al Como nei primi Anni 2000. L'uruguaiano oggi è un procuratore sportivo e il figlio, Nicolas, fa il centrocampista al Leon, in Messico.- Secondo quanto riportano i media locali, Fonseca sarebbe stato bloccato da un furgone con a bordo alcuni malviventi a Jalisco, nella strada Leon-Lagos. Dopo aver saputo la notizia il club ha interrotto l'allenamento previsto e sono state subito informate le forze dell'ordine.. Solo un grande spavento quindi per Fonseca junior, ancora sotto choc per l'episodio.

- Arrivato poche settimane prima del rapimento al Leon dopo aver lasciato il River Plate, Nicolas Fonseca è nato a Napoli nel periodo in cui il padre Daniel giocata nella Juventus.. Prima di firmare per il River Plate in Argentina Fonseca aveva giocato per il River uruguaiano e per il Montevideo Wanderers. Il Leon l'ha pagato circa 2 milioni di euro, e nel 4-2-3-1 di Berizzo sta giocando da mediano davanti alla difesa.