Dopo aver lasciato la Fiorentina per rientrare al Real Madrid, Alvaro Odriozola potrebbe di nuovo lasciare le Merengues. Lo fa sapere Marca, secondo il quale il giocatore non ha convinto Ancelotti che l'ha inserito nella lista dei giocatori in uscita insieme a Mariano Diaz e l'ex romanista Borja Mayoral.