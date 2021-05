Eden Hazard e il Real Madrid, storia di un amore mai sbocciato e di una serie di episodi che potrebbero condurre a una brusca separazione a giugno. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso, secondo Chiringuito TV, è l'atteggiamento avuto dal belga al termine della partita persa contro il Chelsea, costata l'uscita di scena dalla Champions League. Risate e abbracci in campo con i suoi ex compagni di squadra, mentre Zidane e gli altri blancos erano costretti a digerire la delusione dell'eliminazione dopo due prestazioni molto scadenti in semifinale.