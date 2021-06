Willian José non rientra più nei piani della Real Sociedad. Secondo Mundo Deportivo, i baschi confidano che il Wolverhampton possa esercitare l’opzione del riscatto di Willian José, nonostante la difficile stagione disputata in Inghilterra, magari anche a condizioni più favorevoli. A far sperare è anche l’addio di Espirito Santo, con il quale l’attaccante brasiliano ha trovato pochissimo spazio.