16.40 IL REFERENDUM E GLI EXIT POLL - La proiezione Rai (41% del campione) delle 16.34 sul referendum costituzionale sulla riduzione dei parlamentari dà il Sì al 68,1% e il No al 31,9%. L’affluenza provvisoria è del 54,22%, quando al Viminale sono arrivati i dati di 7.726 comuni su 7.903. I risultati provvisori degli scrutini di 15.806 sezioni su 61.622: Sì al 69,27 %, No al 30,73 %.



Gli exit poll delle regionali: confermata la vittoria del centrodestra in Liguria e Veneto con Toti e Zaia e del centrosinistra in Campania con De Luca, ribaltone nelle Marche. In Toscana esito combattuto fino alla fine, ma dovrebbe spuntarla Giani del centrosinistra, seppur di poco. Infine la Puglia, con un duro testa a testa tra Fitto ed Emiliano.



Exit poll Liguria

Toti (centrodestra) 51-55 %

Sansa (centrosinistra) 38-42%



Exit poll Veneto

Zaia (centrodestra) 72-76%

Lorenzoni (centrosinistra) 16-20%



Exit poll Toscana

Giani (centrosinistra) 43,5-47.5%

Ceccardi (centrodestra) 40-44%

Galletti 4,5-6,5%



Exit poll Marche

Acquaroli (centrodestra) 47-51%

Mangialardi (centrosinistra) 34-38%

Mercorelli 7-9%



Exit poll Puglia

Fitto (centrodestra) 39-43%

Emiliano (centrosinistra) 39-43%

Laricchia 11-15%



Exit poll Campania

De Luca (centrosinistra) 54-58%

Caldoro (centrodestra) 23-27%

Saltalamacchia (lista civica) 10,5-14,5%



Exit poll Valle d'Aosta

Lega 20-24%

Progetto progressista 13-17%

Union valdotaine 11-15%

Centrodestra 8-10%