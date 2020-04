Matteo Renzi, leader di Italia Viva, è intervenuto al Senato: "Il suo intervento, presidente Conte, esige risposte per la libertà e la verità. Gli italiani sono in uno stato che ricorda gli arresti domiciliari. Nessuno le ha chiesto di riaprire tutto, abbiamo chiesto riaperture con gradualità e proporzionalità. Se sceglierà la strada del populismo non avrà al suo fianco Italia Viva. Non abbiamo negato i pieni poteri a Salvini per darli ad altri".