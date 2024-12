Retrocessione, il Como torna a sorridere. A picco la quota del Monza, l'effetto Ranieri salva la Roma

Getty Images

Boccata d'ossigeno per ilcontro la. Fabregas ha ritrovato un successo che mancava dal 29 settembre, conquistando tre punti d’oro nella lotta retrocessione, salita in quota da 3,50. Notte fonda, invece, in casa Monza. Continua il digiuno da vittoria della squadra di Nesta, scivolata all'ultimo posto in classifica dopo la sconfitta nello scontro diretto contro il. L'ipotesi "Serie B" è sempre più bassa in quota, scesa da 2,25 a 1,90. Solo il Venezia, secondo i bookie, ha più probabilità di retrocedere. I veneti, nonostante le buone prestazioni con Como e Juventus, hanno ottenuto solo due punti e sono offerti a 1,25.

Respira l'Hellas Verona, tornato alla vittoria in casa del Parma. Zanetti ha salvato la panchina e spinto la quota per la retrocessione da 1,55 a 1,75. Segue ila 2,75, mentre il Lecce (sette punti dal ritorno di Giampaolo in panchina) si gioca a 2,50 e ila 3. Fiducia per il Parma, proposto a 4, mentre l'effetto Ranieri sembra aver allontanato la Roma dalla prospettiva retrocessione: sono solo due in punti di vantaggio dal terzultimo posto, ma l'ipotesi è alta in quota a 30. Nonostante il pesante ko di Como, dunque, i bookie sono certi che i giallorossi possano scacciare i fantasmi e risollevarsi in classifica.