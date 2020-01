La Lazio esce malconcia dal derby di Roma. Una partita spenta, che la squadra di Inzaghi ha pareggiato più con la forza dei nervi che con idee e visione di gioco. In particolare hanno deluso i big, appannati e acciaccati. Su tutti lo spagnolo Luis Alberto, sostituito da Inzaghi, che in panchina ha dato in escandescenze.



LUIS ALBERTO FURIOSO - Il Luis Alberto furioso è alle prese con i soliti problemi di pubalgia, che sono tornati a farsi sentire, magari alimentando la scenata all'uscita dal campo - da evitare. Come riporta il Messaggero, per il fantasista è stata una settimana difficile: è stato multato, c'è bisogno di lui per inseguire un sogno.