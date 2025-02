Riso: "La verità su Frattesi-Roma, offerte da Premier e Liga. Avrei portato Cristante all'Inter, ma c'era anche la Juventus"

e il ritorno a, è stata una delle trattative più chiacchierate del mercato invernale ma alla fine non se n'è fatto nulla. A bocce ferme, il suo agenterompe il silenzio e racconta: "Idea mia, ma lo volevano in Premier e Liga. Avrei portato Cristante all'Inter".Per settimane si è discusso del possibile ritorno in giallorosso di, impiegato a singhiozzo nell'di Simone Inzaghi che ha da tempo scelto Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan come terzetto titolare. Laavrebbe potuto rilanciare il centrocampista, cercato anche all'estero, e con la sua partenza in nerazzurro sarebbe potuto arrivare, che aveva avuto abboccamenti anche con la

- A svelarlo è proprio, agente che cura gli interessi di entrambi i giocatori, nel corso di un'intervista concessa a Repubblica. Il procuratore ha spiegato l'origine delle discussioni e cosa ha posto la parola fine alle possibilità di intreccio.- "A un certo punto su Cristante c'erano sia la Juve sia l'Inter, ma entrambe avrebbero dovuto fare cessioni che alla fine non hanno fatto. Una buona notizia per la Roma, che può contare su un senatore, un potenziale capitano, un uomo di personalità ed esperienza. Almeno fino a giugno".

- "Era una mia idea. O, se preferite, una mia forzatura. Ho visto Davide triste perché si aspettava di giocare di più e mi spiaceva troppo. Mi sono messo al lavoro cercare alternative per lui e non solo in Italia. Quando si parla di Frattesi è normale che l'ipotesi Roma vada considerata, ma avevo delle soluzioni importanti anche in Liga e soprattutto Premier League. Se l'operazione si fosse fatta, avrei provato a portare Cristante all'Inter. Ma tutto si è fermato per volontà di Davide, che tiene troppo a restare in nerazzurro. La squadra si sta giocando tutto, è una delle più forti d’Europa. Sa di poter vincere ancora tanto a Milano".

- "Che io devo sempre fare il bene dei miei calciatori. Davide è un ragazzo di cuore, di sentimento. L'ho visto in difficoltà, l'ho messo in condizione di decidere e lui ha scelto l'Inter. Non l'ho forzato. Penso di averlo aiutato a capire che dove sta, sta bene. E l'ho capito anche io".- "Difficile dirlo. Giugno è lontano e nel calcio le cose cambiano in fretta".