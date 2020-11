Uno degli ultimi prodotti del settore giovanile dellaè un certo Luca. Centrocampista classe 1992, nato e cresciuto a Genova, l'ex Bologna e Spal ha ripercorso le tappe della sua carriera, a partire da quell'indimenticabile esordio in blucerchiato. ", considerata la concorrenza, ed avevo chiesto di andare in prestito per potermi misurare in A. Mihajlovic mi aveva voluto tenere, ma ho fatto il difensore centrale fino al 25 agosto, ho esordito da titolare in difesa con la maglia blucerchiata al torneo di Cadice. Dopo l’arrivo di Romagnoli e Silvestre, Sinisa mi ha potuto mettere nel mio ruolo e mi ha fatto sentire importante. Al primo anno in A ho giocato parecchio. Il gol alla Fiorentina sotto la Sud resta un’emozione unica" ha raccontato a La Repubblica.Al termine della stagione però, al termine della prima stagione da presidente di, Rizzo scoprì di essere stato ceduto: ". Speravo di poter diventare un giocatore importante, una bandiera. Al primo anno avevo fatto le mie partite quando nessuno mi considerava. Ho deciso d’istinto, ho chiuso così la prima parte della mia vita".Da lì in poi tante esperienze, ad esempio con Spal e Atalanta: "A Ferrara ho segnato subito all’esordio il gol della prima vittoria in A dopo cinquant’anni. Una grande emozione. Pensavo di rimanere ed invece a gennaio mi hanno fatto capire che volevano cambiare e mi voleva l’Atalanta.sapevo che non sarei stato titolare, ma pensavo di poter trovare spazio per i tanti impegni. Serve, però, tempo per abituarsi agli allenamenti di Gasperini, ho fatto fatica e quando cominciavo a stare meglio mi sono infortunato".Oggi Rizzo è svincolato: "Mi sto allenando in campo ed in palestra, ma dopo gli ultimi due anni devo trovare una situazione stimolante, una. In questo momento non ho situazioni imminenti, ma non mollo. Penso di poter dare ancora tanto". E il suo passato da tifoso? Resiste ancora? "Certamente,per vent’anni, passati sempre con la stessa maglietta addosso. Quando non giocavo ero allo stadio come raccattapalle od in gradinata. Ho vissuto tante sensazioni uniche, la prima panchina, l’esordio, il gol contro la Fiorentina, l’urlo della gradinata Sud al momento dell’ingresso in campo, la prima volta nello spogliatoio, da giocatore vero. Mi capita di passare da Bogliasco, sono in contatto con qualche fisioterapista, con Federico Berlingheri.