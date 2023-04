Intervistato da ESPN, Rodrygo Goes, attaccante del Real Madrid, ha parlato dei giorni precedenti al suo innesto da parte dei blancos: "Ero a casa con mia madre, mio ​​padre era andato a parlare con Juni Calafat. Ricordo che con il Barcellona era tutto chiuso e avevo già in mente che sarei andato a giocare nel Barça e quando mio padre è tornato è andato a nella mia stanza, ha preso una maglia del Real Madrid che avevo nell'armadio e mi ha detto di scegliere tra Barcellona o Madrid. E poi non ho nemmeno dovuto pensare".