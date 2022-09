Piove sul bagnato in casa Roma. Al termine della gara persa col Ludogorets, infatti, si è fermato Nicola Zalewski che di sicuro salterà la trasferta di Empoli di lunedì. Domani l’esterno polacco si sottoporrà ad esami strumentali per scongiurare una possibile lesione muscolare all’adduttore che lo terrebbe ai box anche con Helsinki e Atalanta per poi tornare a disposizione dopo la sosta. Si tratterebbe dell’ennesimo infortunio per Mourinho dopo quelli di Wijnaldum, Zaniolo, Kumbulla ed El Shaarawy.