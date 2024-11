Roma, anche Calhanoglu ha bloccato il ritorno di Montella

Getty Images

Prima che lascegliesse ufficialmentecome nuovo allenatore, il direttore sportivoe la società giallorossa hanno sondato diverse altre piste fra cui quella che porta all'attuale commissario tecnico della Turchia, nonché ex-attaccante del club capitolino,. Una trattativa che però si è arenata sul nascere e per differenti motivi.Il primo era il no della federcalcio turca che pretendeva, in caso di addio, il pagamento in toto, tutto e subito, della clausola rescissoria presente nel contratto di Montella per allenare la nazionale turca.

In secondo luogo, come confermanto in conferenza da Hakan Calhanoglu, anche lo spogliatoio della nazionale da lui capitanata ha chiesto all'ex-aeroplanino di restare: