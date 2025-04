Roma, "arriverà un allenatore top": il sogno è Ancelotti

Due o tre settimane e si saprà il nome del nuovo allenatore della Roma. Parola del ds giallorosso Florent Ghisolfi, che dopo la vittoria col Verona ha fatto il punto sul tema panchina 2025/26. Indipendentemente da come finirà la stagione della Roma - a oggi sono a -2 dal quarto posto -: l’attuale allenatore rimarrà in società col ruolo di consulente/consigliere, ma alla guida della squadra ci sarà un volto nuovo. “Arriverà un allenatore top” ha assicurato il dirigente ad alcuni tifosi fuori dall’Olimpico, da capire chi sarà.

- Il grande sogno rimaneche a fine stagione potrebbe lasciare il Real Madrid con Xabi Alonso in pole come eventuale sostituto: l’allenatore italiano ha un passato in giallorosso da giocatore, e da quando allena ha espresso più volte la volontà di sedersi prima o poi sulla panchina della Roma. I contro sono legati alla disponibilità economica per il mercato, condizionato dai paletti del Fair Play Finanziario. Due profili più concreti sono Stefano Pioli e, entrambi sulla lista giallorossa; nell’elenco c’è anche, un nome preso in considerazione anche dal Milan che dovrebbe cambiare allenatore. Dopo alcuni contatti nei mesi scorsi è stato escluso il nome di Gian Piero Gasperini, che probabilmente lascerà l’Atalanta ma lo stesso Ranieri ha detto pubblicamente che il nuovo allenatore della Roma non sarà lui.

