Brusca frenata in casa Roma. Stephan El Shaarawy e la Roma non trovano l'accordo sul rinnovo di contratto. Il numero 92 e i giallorossi sono legati fino a giugno 2020 e l’obiettivo di entrambi è continuare insieme. L’idea sul come invece, è diversa. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il club di Pallotta avrebbe offerto 3 milioni al Faraone, che dopo la stagione da capocannoniere ne chiede almeno uno in più. Una distanza non incolmabile, ma resta da capire a questo punto se ci sarà la volontà di venirsi incontro per andare avanti insieme. Il Faraone piace alla Juve che in cambio offre Perin.