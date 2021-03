L'urna di Nyon non ha sorriso alla Roma di Fonseca. Nei quarti i giallorossi affronteranno l'Ajax diretrocesso dalla Champions. Col tecnico olandese i lanceri hanno sfiorato due anni la finale di Champions. E di quella squadra ci sono ancora parecchi protagonisti(4-3-3): Stekelenburg; Rensch, Alvarez, Martinez, Tagliafico; Gravenberch, Klaassen, Blind; Antony, Tadic, Neres.: E’ il tridente offensivo formato da Neres, Antony ea fare davvero paura. Con menzione particolare per il serbo capitano dei lanceri. Nel ruolo di trequartista c’è un’altra stella Klaassen mentre Haller è out per doping. In porta gioca, vecchia conoscenza giallorossa che ha militato nella Roma dal 2011 al 2013 e che ha preso il posto di Onana squalificato 12 mesi per doping (ha assunto un farmaco proibito tra quelli prescritti alla moglie). In panchina c'è anche Huntelaar.: L’Ajax attualmente è primo in classifica a quota 63 punti, a otto punti dal PSV Eindoven secondo. Ha vinto in campionato 20 partite, ne ha pareggiate tre e perse solo due. In champions, invece, è stato buttato fuori al girone composto da. Il terzo posto gli ha concesso di scendere in Europa League,(anche in questo caso doppia vittoria).I PRECEDENTI: Solo due i precedenti con la squadra olandese che risalgono alla stagione 2002/03, due anni dopo lo scudetto del 2001 vinto con Fabio Capello in panchina. L’andata della seconda fase dei gironi si è disputata alla Johan Cruijff Arena ed è finita 2-1 per la squadra allora allenata da Koeman (in gol Batistuta per la Roma), il ritorno è terminato con un pari 1-1 (è stato Cassano ad annullare il vantaggio di Van der Meyde). La Roma non è riuscita ad andare avanti nella competizione e, oltre agli olandesi, si è scontrata anche con Arsenal e Valencia.