Non solo in campo. Gli animi tra Roma e Cagliari erano accesi anche nel sottopassaggio che dal campo porta agli spogliatoi. L’ex giallorosso Luca Pellegrini avrebbe provocato i suoi vecchi compagni, scatenando la reazione di Kolarov, con il quale è nato un battibecco. Il giovane terzino in estate è passato dalla Roma alla Juve nell’ambito dell’operazione Spinazzola, e poi è stato girato in prestito al Cagliari. Già al momento della sostituzione di domenica si è beccato i sonori fischi di tutto l’Olimpico, che non ha gradito alcuni atteggiamenti in campo di quello che era ritenuto uno dei giocatori più promettenti del settore giovanile giallorosso. Lo riporta La Repubblica.