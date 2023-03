Roma-Juventus prenderà il via questa sera a partire dalle 20.45 all'Olimpico e sarà il posticipo domenicale della 25esima giornata di Serie A. Ecco alcune statistiche e curiosità.



La Roma viene da quattro successi interni di fila senza subire gol in Serie A; l’ultima volta che ha vinto più partite casalinghe di fila con un singolo allenatore è stata nel dicembre 2017, con Eusebio Di Francesco in panchina.