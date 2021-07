Tiago Pinto non è più solo. Il General Manager romanista, dopo il settore giovanile, ha definito la ristrutturazione dell’area scouting, una sezione che il portoghese ritiene strategica per la crescita e lo sviluppo del club. La struttura non avrà un capo, ma tutti gli scout faranno riferimento direttamente a Pinto, che anche nella sua precedente esperienza al Benfica ha fondato tutto il suo lavoro sul gruppo e sulla collaborazione tra vari reparti: per questo saranno coinvolte anche altre aree della parte sportiva, come i match analyst o lo staff tecnico.



I NOMI - L’area scouting sarà composta da José Fontes (ex Leicester), Mauro Leo (ex Juventus e Inter), Javier Weimar (ex Racing Avellaneda e Bayer Leverkusen), Alessio Scarchilli, che già negli ultimi anni aveva collaborato con l’area scouting oltre ad Enrico Paresce, classe ’86 ex calciatore cresciuto nel settore giovanile giallorosso (ha fatto parte della Primavera in cui militavano Greco, Rosi e Cerci, solo per citarne alcuni), ex responsabile dell’area scouting dello Spezia: tutti lavoreranno direttamente a Trigoria.