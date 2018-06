Non solo la Roma su Cristiano Piccini dello Sporting Lisbona. Il terzino cresciuto nelle giovani della Fiorentina sembra destinato a rientrare in Italia dalla prossima stagione e secondo quanto riporta Record, anche l’Inter ci starebbe facendo un pensierino per il dopo-Cancelo. I nerazzurri avrebbero contattato lo Sporting Lisbona per intavolare una trattativa che sarebbe ben avviata: sul tavolo un’offerta da 15 milioni di euro piu’ altri 5 di bonus, una proposta che potrebbe convincere i Leoes a dire si’