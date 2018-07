Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, parla a Sky Sport 24 del mercato giallorosso: "Kluivert? Non bisogna avere fretta con i giovani. Viene da un campionato differente, ho un pensiero di calcio e sto cercando di fargli capire cosa voglio da lui". Due parole, poi, su Malcom, l'acquisto mancato, finito al Barcellona quando tutto sembrava ormai concluso: "Che profilo cerchiamo? Dovete chiederlo a Monchi. Non sono amareggiato, mi spiace per come sono andate le cose ma, se dovesse arrivare qualcuno, arriverà un giocatore ancora più forte".