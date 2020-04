Con la recessione alle porte più la regola dei 4+4 nella composizione delle liste da rispettare (4 giocatori cresciuti nel proprio vivaio più 4 cresciuti in altri vivai italiani), una delle strade che i club sembra vogliano percorrere è quella di tornare a guardare in casa propria. A Trigoria l’attuale dirigenza scommette sul terzino sinistro Calafiori che il Guardian lo scorso ottobre ha inserito nella sua lista dei 60 migliori talenti al mondo.​Parabola simile per Bouah, che gioca invece sulla fascia destra.