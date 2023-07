Paulo Dybala vuole ancora la Roma. Dopo aver respinto le sirene arabe, infatti, la Joya è disposto pure ad allontanare quelle inglesi rappresentate soprattutto dal Chelsea del suo estimatore Pochettino. La promessa fatta a Mourinho e la perfetta sintonia col tifo giallorosso lo hanno convinto a restare. Non a tutti i costi però. Per questo l'argentino ha mandato in avanscoperta il suo amico e agente, Jorge Antun, che è da un paio di giorni nella Capitale per attendere il ritorno del g.m. Tiago Pinto, con cui la prossima settimana si vedrà per parlare del contratto della Joya. La volontà di tutti è di chiudere la questione rinnovo, il che cancellerebbe la clausola da 12 milioni valida per l'estero in scadenza al 31 luglio.



CONTRATTO - L’ingaggio di Dybala è salito da 3,8 milioni fissi a 5,5/6 grazie ai bonus che ha maturato durante lo scorso anno. Ma se il contratto dovesse rimanere lo stesso, nella prossima stagione non ci sarebbero altri bonus da maturare e la Joya dovrebbe accontentarsi solo della parte fissa. Anche perché quelli previsti per la partecipazione in Champions non si sono sbloccati. L'intenzione è di raggiungere la quota fissa di 6 milioni a cui aggiungere quasi 2 milioni di bonus vari. Dan Friedkin avrebbe dato la benedizione virtuale alla chiusura anche perché Dybala oggi, oltre a rappresentare un patrimonio tecnico, è il testimonial di gran lunga più importante del club e del nuovo marchio Adidas come testimoniano le nuove maglia andate a ruba ieri col numero 21 sulle spalle.