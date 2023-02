La prestazione maiuscola di Spinazzola – autore dei 2 assist vincenti – il ritorno al gol di Belotti, la sempre maggior centralità di Dybala nel progetto Roma.. L’accesso – ed il successivo sorteggio – agli ottavi di finale della competizione non sono stati benevoli con gli uomini di José Mourinho che incroceranno la Real Sociedad, terza forza del campionato spagnolo. Ma. Ho un’opzione per rinnovare un anno, ma spero di rimanere per più stagioni”. Parole al miele per la squadra giallorossa.– in scadenza di contratto il prossimo giugno –. Il messaggio per la società è molto chiaro:– alla 29ª presenza, verrà attivata la clausola sino al 2024 che il giocatore potrà decidere se esercitare o meno -. Il classe ‘89 chiede un biennale che, di fatto, gli permetterebbe di chiudere la sua carriera ad alti livelli con la maglia giallorossa. Una maggiore garanzia che metterebbe la ciliegina sulla torta dell’ottima stagione che sta vivendo Smalling.I presupposti per formalizzare il rinnovo ci sono tutti e le dichiarazioni fornite dall’ex Manchester United non fanno altro che ribadire un concetto già chiaro:– circa 3,5 milioni netti – che la Roma non vorrebbe pagare nei prossimi due anni. Un accordo sui 2,5 milioni è comprensibile e permetterebbe alla società di risparmiare sull’ingaggio di un giocatore che il prossimo 22 novembre compirà 34 anni. Una via di mezzo ideale, a cui potrebbe aggiungersi qualche bonus.. Per un finale di carriera da protagonista alla Roma, per allontanare le sirene della Premier - Fulham, Everton, Leicester e West Ham su tutte - per continuare a far di Smalling il perno della linea difensiva di José Mourinho.