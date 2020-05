L'ultima bravata di Kean (party in pieno lockdown, costatogli una multa di 160 mila sterline) lo allontana sempre di più dall’. Per la Roma comprarlo in estate sarà impossibile ma con, strappare undel centravanti (amico per la pelle di Zaniolo e già cercato a gennaio come vice Dzeko) diventerebbe realtà. Tutto sotto la regia di Raiola.