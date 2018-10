Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale del Gran Galà del Calcio. Ha commentato la passata stagione e il momento più emozionante vissuto con i colori giallorossi. Queste le sue parole:



Un voto alla tua passata stagione?

“Ci faccio pensare sempre agli altri, posso dire che è stata una stagione positiva, abbiamo fatto un grande percorso in Champions League. Sicuramente volevo raggiungere la doppia cifra e non ci sono riuscito per un gol, però ho trovato un periodo di continuità dove ho fatto bene e sono abbastanza soddisfatto, spero di fare meglio”.

Momento più emozionante?

“La partita in casa contro il Chelsea dove ho fatto doppietta, fu una serata bellissima. Come collettivo, diciamo, la vittoria contro il Barcellona per 3-0 penso che sia stata un’emozione unica, una partita storica dove abbiamo fatto una rimonta incredibile”.

Giocatore che ti ha più impressionato nella Roma?

“Dico Ünder, lo sto seguendo nella sua crescita. All’inizio ha avuto difficoltà per l’ambientamento, ma dopo ci ha fatto fare un salto di qualità e ci ha dato una grossa mano per raggiungere la qualificazione in Champions League e in semifinale di tale competizione”.