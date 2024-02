Roma-Feyenoord: le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La Roma ditorna in campo in Europa League per il ritorno dei playoff contro il Feyenoord e per cercare di centrare la qualificazione agli ottavi di finale. Il fischio d'inizio disarà a partire dalle 21 di giovedì 22 febbraio allo Stadio Olimpico di Roma che è già previsto in completo sold out.di giovedì 15 febbraio, in cui andarono in gol Paixao per gli olandesi e Romeluper i romanisti, che fungerà da base di partenza, ma che da ormai una stagione non vede più esistere il vantaggio del gol in trasferta.Roma-Feyenoord, calcio d'inizio all'Olimpico a partire dalle 21 di giovedì 22 febbraio 2024 sarà trasmessa in diretta tv su Sky attraverso il canale Sky Sport Uno (canale 201 telecronaca di Massimo Marianella, commento di Lorenzo Minotti) e su Dazn (telecronaca di Pierluigi Pardo). In streaming su smartphone, PC, tablet, Smart TV e sulle console di gioco Playstation e Xbox sarà invece visibile su SkyGo, Now e Dazn.Roma (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: De RossiFeyenoord (4-3-3): Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki, Timber; Stengs, Gimenez, Paixao. Allenatore: Slot