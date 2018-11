Così Alessandro Florenzi ha commentato a Sky Sport il pareggio per 1-1 contro la Fiorentina: “Il messaggio della serata è che abbiamo buttato due punti. Era tanto tempo che non giocavamo così, abbiamo tentato di giocare il nostro calcio per 90’. Abbiamo avuto un episodio contro come il rigore, gli arbitri fanno il loro mestiere e prendono le decisioni, accettiamo tutto perché non vogliamo alibi. Il messaggio importante è questa buona Roma per 90’. La risposta che volevamo erano i 3 punti, abbiamo giocato bene ma non abbiamo vinto, mi dispiace per i tifosi che sono venuti come sempre. Giocando così, con un po’ più di cattiveria, si poteva vincere”.