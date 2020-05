Fino allo stop forzato, non aveva particolarmente lasciato il segno.Va detto che sul più bello, dopo il gol alla, è arrivato un infortunio a mettergli i bastoni tra le ruote.arrivato all'in estate e dall'Inter, in estate, o quando si riaprirà la sessione di mercato, andrà via, pronto a tornare al Manchester United. Non per restarci, però, visto che non rientra nei piani societari. E il suo futuro potrebbe essere di nuovo in Italia., e lo ritiene ideale per il suo 4-2-3-1 e la sua idea di calcio. C'è un problema, legato al cileno, però: l'ingaggio, ovviamente, che è molto alto. A quanto ammonta? Tra parte fissa e bonus legati alle presenze, il totale, al netto, fa. I nerazzurri ne pagano 5,5, il resto spetta allo United. Solo con un'operazione del genere, la Roma, se lo può permettere.- La decisione del club giallorosso, infatti, è quella di non superare i 4,5 milioni di euro annui per giocatore: è questo il tetto massimo da non sforare.: o il giocatore, sotto contratto con lo United sino al 2022, si abbassa, e non di poco, l'ingaggio, oppure il Manchester United deve partecipare, in maniera ancora più corposa che con l'Inter. Due soluzioni, una condizione: la Roma non deve 'sborsare' più di 4,5 milioni di euro per l'ingaggio.