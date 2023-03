La Roma è intenzionata a puntellare la difesa. Fra gli elementi che piacciono a Tiago Pinto per giugno c'è Caglar Soyuncu. Il difensore del Leicester andrà in scadenza il prossimo giugno con i giallorossi che, riporta l'edizione odierna de Il Messaggero sarebbero pronti ad inserirsi per anticipare l'Atletico Madrid.