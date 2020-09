Asse caldo tra Genoa e Roma. Sempre in corso la trattativa per Juan Jesus, con il difensore brasiliano che resta vicino. I discorsi con i giallorossi, però, non si fermano all’ex Inter. E' vicinissimo anche Rick Karsdorp, dopo che la Roma ha visto naufragare la trattativa tra il laterale e l’Atalanta quando mancava solo la firma (per il mancato accordo con il suo agente sulle commissioni).