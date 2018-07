La Roma è al lavoro per centrare altri due colpi di mercato. Ceduto Alisson al Liverpool, i giallorossi stanno chiudendo per l'arrivo del portiere svedese Olsen: il Copenaghen chiede circa 16-17 milioni di euro. Le piste alternative portano ad Areola (PSG) e Cillessen (Barcellona).



Capitolo Malcom: il ds Monchi chiede uno sconto rispetto ai 40 milioni richiesti dal Bordeaux per il giovane talento brasiliano, al quale è stato offerto un ingaggio di circa 2,5 milioni all'anno. Da battere la concorrenza di Inter e soprattutto Everton.

In caso di fumata nera, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, possono tornare d'attualità i nomi di Berardi (Sassuolo), Chiesa (Fiorentina) e Suso (Milan).