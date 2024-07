GETTY

Roma, nuova idea per l'attacco: ha stupito tutti agli Europei

23 minuti fa



La Roma sfoglia la margherita per il prossimo attaccante. Lukaku se n'è andato, Abraham non convince e potrebbe essere venduto: serve insomma un nuovo centravanti dal sicuro rendimento.



IL PREFERITO - Piace Sorloth ma il Villarreal vuole che venga pagata la clausola di 38 milioni e accetta di scendere non oltre i 30 milioni per lasciarlo partire.



L'OPZIONE - I giallorossi allora sondano il mercato, soprattutto quello francese. Secondo Il Messaggero, l'ultimo obiettivo è Georges Mikautadze, attaccante georgiano classe 2000 che è stato acquistato definitivamente dal Metz. Brillante agli Europei, sulle sue tracce c'è anche il Monaco.