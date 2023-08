Attesa per Zapata col sogno Lukaku sullo sfondo. Ma nelle ultime ore a Trigoria sono arrivate altre due candidature che Pinto terrà come soluzioni d’emergenza. Una porta a Moise Kean che la Juve vuole cedere per aprire lo spazio a Morata. Il Fulham è forte sul giocatore ma l’eventualità della Roma convincerebbe il Kean a rivedere la scelta. L’altro è Luka Jovic che l’agente Ramadani sta offrendo a diversi club tra cui la Roma.