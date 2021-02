Lo spagnolo Pedro, che nella giornata di ieri ha svolto un allenamento individuale, è pronto a tornare a lavorare con il gruppo per la preparazione della gara contro l'Udinese. Lex Barcellona, out dalla gara di coppa Italia con lo Spezia, tornerà ad allenarsi con i suoi compagni di squadra tra oggi e domani e sarà tra i convocati di Paulo Fonseca in vista della sfida ai bianconeri in scena domenica prossima.