L’Inter fa sul serio per Radja. Ma anche ildisi è mostrato molto interessato al belga. Secondo Sky Sport, la tassa che il governo cinese ha apportato nei confronti degli investimenti per giocatori provenienti dall’Europa (la luxury tax), però, costringerebbe il club asiatico a trattare maggiormente il prezzo di Nainggolan, andando così a svantaggio della Roma. Ecco perché il club giallorosso, in caso di vendita, è più propenso a vendere il giocatore in Italia.