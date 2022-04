Prima del match col Bodo a Tiago Pinto è stato chiesto anche di Solbakken, l'attaccante norvegese proposto recentemente da un intermediario alla Roma. Ecco le parole del gm giallorosso: "So che è noioso per voi, ma non dico nulla su Solbakken. Sono usciti 50 nomi intorno alla Roma, ora dobbiamo pensare alle partite e niente di più".