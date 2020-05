La Roma proverà a vendere Under e Kluivert, al giusto prezzo e con una ricca plusvalenza. In caso di doppia cessione c’è un calciatore che piace molto alla Roma e a Fonseca: Jeremie Boga. L’ivoriano di passaporto francese (è nato a Marsiglia 23 anni fa) ha tante qualità: è abituato al calcio italiano perché ha già giocato due stagioni al Sassuolo (49 presenze in A, 11 gol; 24 e 8 in questo campionato); è perfetto per il 4-2-3-1 di Fonseca; può entrare in una triangolazione con il Chelsea, che ha mantenuto il diritto di “recompra” per 15 milioni di euro. Lo riporta il Corriere della Sera.