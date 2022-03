La nota più positiva nella stagione giallorossa è senza dubbio il pubblico. Nonostante una Roma che dal punto di vista del gioco continua a non brillare, i tifosi romanisti continuano a far registrare il tutto esaurito domenica dopo domenica. La Roma è la seconda squadra della Serie A per spettatori medi a partita con circa 37 mila come riporta ForzaRoma.info, dietro solo all'Inter e di poco. I nerazzurri hanno fatto registrare una media di 37,3 mila tifosi presenti sugli spalti in ogni partita casalinga, grazie anche alla maggiore capienza di San Siro rispetto all'Olimpico mentre il Milan si trova al terzo posto in classifica con 36 mila spettatori medi per partita.