Prima la Lazio, ora la Roma.. E il club giallorosso ha bisogno di un attaccante al più presto visto l’affare sfumatoe la trattativa in salita per(servono almeno 2 cessioni). Il brasiliano del Santos, raccomandato da Falcao, piace molto a Tiago Pinto ed è un nome di prospettiva vista la giovane età (20 anni) e visto che lo stipendio rientrerebbe alla grande nei parametri di Trigoria.che ovviamente sogna lo sbarco in Europa. Il rendimento alto di Leonardo, però,La Roma, al momento, non può spendere quella cifra ma si può studiare un’operazione in prestito con obbligo di riscatto. Bisogna fare in fretta però perché domani a mezzanotte si chiude il mercato in entrata in Brasile. E il Santos dovrebbe prendere subito il sostituto.Leonardo, però, non sarebbe l’unico attaccante in orbita Roma.l giocatore, da sempre stimato da Mou, ha avuto un contatto negli scorsi giorni (dopo che un paio di mesi fa era stato già fatto un sondaggio esplorativo). Il nazionale austriaco guadagna 2,7 milioni netti a stagione e ha ancora due anni di contratto con il Bologna. Nell’affare potrebbe entrare Solbakken. Respinto invece l’assalto al grecodell’Az che costa 25 milioni.