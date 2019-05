Jetro Willems, terzino sinistro classe 1994 dell'Eintracht Francoforte, è nel mirino della Roma. Alla trasmissione olandese, in onda sull'emittente RTL, lo stesso Willems ha dichiarato: "Questi club sono interessati", riferendosi ai giallorossi e al Newcastle. Willems, passato dal PSV ai tedeschi, non sarebbe soddisfatto della sua scelta per lo scarso minutaggio raccolto in stagione.