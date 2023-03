Cristiano Ronaldo fa volare l'Al Nassr. In campo, ma anche sui social. Il portoghese è il personaggio più seguito al mondo su Instagram, con 555 milioni di follower e, arrivato in Arabia, ha rivoluzionato i numeri del suo club. Come spiegato da DeporFinanzas, il club saudita è salito al quarto posto dei club che hanno generato più interazioni nel mese di gennaio (150 milioni) su tutte le piattaforme social, dietro solo a Real Madrid (209), Psg (207) e Barcellona (203).