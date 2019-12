Secondo Paratici, è stato il potere internazionale del Real Madrid a impedire allo juventino Ronaldo di vincere un paio di Palloni d’oro che, a suo avviso, avrebbe meritato. Una vendetta dei blancos, insomma, per averli abbandonati. Un’accusa che si aggiunge a quella, del medesimo stampo, arrivata da Chiellini. Il club bianconero ritiene dunque che Cristiano sia vittima di un’ingiustizia, determinata dal peso degli spagnoli e presumibilmente anche dalle azioni occulte che avrebbero messo in atto per colpirlo. Una presa di posizione che è un autogol. Anzi, un doppio autogol.